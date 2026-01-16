Allano Lima Jadi Korban Rasis, Persija Jakarta Berdiri Paling Depan

JPNN.com

Jumat, 16 Januari 2026 – 21:00 WIB
Persija Jakarta mengecam tindakan rasisme yang diterima pemainnya, Allano Lima, setelah laga melawan Persib Bandung pada lanjutan Super League. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta mengecam tindakan rasisme yang diterima pemainnya, Allano Lima, setelah laga melawan Persib Bandung pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion GBLA, Minggu (11/1).

Manajemen Persija Jakarta menyebut tindakan rasis itu merupakan penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Persija Jakarta juga menyatakan rasisme seharusnya tidak mempunyai tempat di sepak bola.

Manajer Persija Ardhi Tjahjoko mengatakan pihaknya memberikan dukungan kepada Allano Lima.

“Persija berdiri sepenuhnya bersama Allano Lima,” kata Ardhi sebagaimana dilansir laman resmi Persija, Rabu (14/1).

Ardhi memastikan manajemen Persija memberikan dukungan morel dan psikologis kepada Allano.

“Klub memastikan dia tidak sendirian menghadapi situasi ini,” kata Ardhi.

Di sisi lain, Allano Lima merasa bangga dengan dirinya dan pencapaian yang sudah didapatkannya.

