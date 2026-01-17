Persija Jakarta Dikalahkan Persib Bandung, Jordi Amat: Menyakitkan

JPNN.com

Sabtu, 17 Januari 2026 – 21:00 WIB
Bek Persija Jakarta Jordi Amat merasa sangat kecewa setelah timnya dikalahkan Persib Bandung dengan skor 0-1 pada lanjutan Super League 2025/2026. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Bek Persija Jakarta Jordi Amat merasa sangat kecewa setelah timnya dikalahkan Persib Bandung dengan skor 0-1 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion GBLA, Minggu (11/1).

Meskipun demikian, bek Timnas Indonesia itu tidak mau terus-menerus larut dalam penyesalan.

Jordi Amat menilai perjuangan para pemain Persija Jakarta saat menghadapi Persib Bandung harus diapresiasi.

“Kami memberikan segalanya pada laga derbi,” kata Jordi Amat sebagaimana dilansir laman resmi Persija, Rabu (14/1).

Jordi Amat menjelaskan dirinya dan kawan-kawannya bertanding sepenuh hati saat melawan Persib Bandung.

“Kami pantas mendapatkan lebih,” ujar Jordi Amat.

Dia menilai semua pemain Persija menjawab tantangan pertandingan besar tersebut dengan totalitas

“Hasilnya memang menyakitkan, tetapi saya bangga dengan penampilan kami,” kata Jordi Amat.

