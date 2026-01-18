Persija Jakarta Dikalahkan Persib Bandung, Emaxwell Souza Janji Lebih Kuat

jakarta.jpnn.com - Penyerang Persija Jakarta Emaxwell Souza tidak mau larut dalam kekecewaan setelah timnya dikalahkan Persib Bandung pada lanjutan Super League 2025/2026.

Bertanding di Stadion GBLA, Minggu (11/1), Persija Jakarta ditekuk Persib Bandung satu gol tanpa balas.

Meskipun Persija Jakarta menelan kekalahan, Emaxwell Souza mengisyaratkan akan bangkit.

“Belajar, berkembang, dan kembali lebih kuat,” ujar Emaxwell Souza sebagaimana dilansir laman resmi Persija, Rabu (14/1).

Emaxwell Souza menjelaskan dirinya dan kawan-kawannya akan terus berjuang demi mencapai target.

“Perjuangan berlanjut,” ujar Emaxwell Souza.

Pemain asal Brasil itu mengatakan satu kekalahan tidak akan mengubah arah dan tujuan besar tim.

“Tujuan kami tetap sama,” ucap Maxwell.