JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Fajar Fathurrahman Janji Bawa Persija Jakarta Juara

Fajar Fathurrahman Janji Bawa Persija Jakarta Juara

Kamis, 22 Januari 2026 – 22:00 WIB
Fajar Fathurrahman Janji Bawa Persija Jakarta Juara - JPNN.com Jakarta
Fajar Fathurrahman menganggap bergabung dengan Persija Jakarta bukan sekadar status. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Fajar Fathurrahman menganggap bergabung dengan Persija Jakarta bukan sekadar status.

Mantan pemain Borneo FC itu menilai merapat ke Persija Jakarta adalah kehormatan yang sangat besar.

Oleh karena itu, Fajar Fathurrahman berjanji membalas kepercayaan dari manajemen Persija Jakarta.

Baca Juga:

Fajar Fathurrahman mengaku akan terus bekerja keras dan memberikan bukti nyata di lapangan.

Pemain kelahiran Manokwari itu juga merasa senang setelah resmi menjadi penggawa Persija.

“Saya akan bermain konsisten dan membantu tim menjadi lebih baik,” kata Fajar di laman resmi Persija Jakarta, Selasa (20/1).

Baca Juga:

Fajar Fathurrahman mengaku akan bermain dengan karakter yang selama ini ditunjukkannya.

“Saya ingin bermain untuk membantu tim, berjuang bersama, dan tidak akan pernah mengenal lelah,” ujar Fajar.

Fajar Fathurrahman menganggap bergabung dengan Persija Jakarta bukan sekadar status.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta fajar fathurrahman pemain persija persija juara borneo fc

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU