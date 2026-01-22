Fajar Fathurrahman Janji Bawa Persija Jakarta Juara

jakarta.jpnn.com - Fajar Fathurrahman menganggap bergabung dengan Persija Jakarta bukan sekadar status.

Mantan pemain Borneo FC itu menilai merapat ke Persija Jakarta adalah kehormatan yang sangat besar.

Oleh karena itu, Fajar Fathurrahman berjanji membalas kepercayaan dari manajemen Persija Jakarta.

Fajar Fathurrahman mengaku akan terus bekerja keras dan memberikan bukti nyata di lapangan.

Pemain kelahiran Manokwari itu juga merasa senang setelah resmi menjadi penggawa Persija.

“Saya akan bermain konsisten dan membantu tim menjadi lebih baik,” kata Fajar di laman resmi Persija Jakarta, Selasa (20/1).

Fajar Fathurrahman mengaku akan bermain dengan karakter yang selama ini ditunjukkannya.

“Saya ingin bermain untuk membantu tim, berjuang bersama, dan tidak akan pernah mengenal lelah,” ujar Fajar.