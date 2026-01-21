JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Gabung Persija Jakarta, Alaeddine Ajaraie Berjuang Sepenuh Hati demi Juara

Gabung Persija Jakarta, Alaeddine Ajaraie Berjuang Sepenuh Hati demi Juara

Rabu, 21 Januari 2026 – 17:00 WIB
Gabung Persija Jakarta, Alaeddine Ajaraie Berjuang Sepenuh Hati demi Juara - JPNN.com Jakarta
Alaeddine Ajaraie merasa sangat senang bergabung dengan Persija Jakarta pada bursa transfer Super League 2025/2026. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Alaeddine Ajaraie merasa sangat senang bergabung dengan Persija Jakarta pada bursa transfer Super League 2025/2026.

“Saat ini, Persija adalah rumah saya,” kata Alaeddine di laman resmi Persija, Rabu (21/1).

Penyerang asal Maroko itu pun berjanji memberikan kemampuan terbaiknya untuk Persija Jakarta.

Baca Juga:

“Saya akan berjuang sepenuh hati untuk Persija, bekerja keras agar bisa beradaptasi secepat mungkin, dan memberi kontribusi nyata,” kata Alaeddine.

Alaeddine Ajaraie pun ingin membantu Persija Jakarta mencapai target besar yang sudah ditetapkan.

“Insyaallah, kami akan melangkah bersama, menciptakan kemenangan demi kemenangan, hingga menutup musim ini sebagai juara,” kata Alaeddine.

Baca Juga:

Sementara itu, Direktur Persija Mohamad Prapanca juga merasa senang setelah mendapatkan Alaeddine Ajaraie.

“Alaeddine didatangkan untuk membuat kami lebih kuat dan lebih tajam,” ujar Prapanca.

Alaeddine Ajaraie merasa sangat senang bergabung dengan Persija Jakarta pada bursa transfer Super League 2025/2026.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta persija juara pemain persija Alaeddine Ajaraie super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU