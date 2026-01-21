Gabung Persija Jakarta, Alaeddine Ajaraie Berjuang Sepenuh Hati demi Juara

jakarta.jpnn.com - Alaeddine Ajaraie merasa sangat senang bergabung dengan Persija Jakarta pada bursa transfer Super League 2025/2026.

“Saat ini, Persija adalah rumah saya,” kata Alaeddine di laman resmi Persija, Rabu (21/1).

Penyerang asal Maroko itu pun berjanji memberikan kemampuan terbaiknya untuk Persija Jakarta.

“Saya akan berjuang sepenuh hati untuk Persija, bekerja keras agar bisa beradaptasi secepat mungkin, dan memberi kontribusi nyata,” kata Alaeddine.

Alaeddine Ajaraie pun ingin membantu Persija Jakarta mencapai target besar yang sudah ditetapkan.

“Insyaallah, kami akan melangkah bersama, menciptakan kemenangan demi kemenangan, hingga menutup musim ini sebagai juara,” kata Alaeddine.

Sementara itu, Direktur Persija Mohamad Prapanca juga merasa senang setelah mendapatkan Alaeddine Ajaraie.

“Alaeddine didatangkan untuk membuat kami lebih kuat dan lebih tajam,” ujar Prapanca.