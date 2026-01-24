JPNN.com

Sabtu, 24 Januari 2026 – 18:00 WIB
Datangkan Pemain Baru, Persija Jakarta Ngebet Juara - JPNN.com Jakarta
Alaeddine Ajaraie bergabung dengan Persija Jakarta. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Manajemen Persija Jakarta sangat serius menghadapi putaran kedua Super League 2025/2026.

Persija tidak hanya berkata-kata, tetapi menunjukkan gerak nyata pada bursa transfer tengah musim.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu mendatangkan beberapa pemain, seperti Fajar Fathurrahman dan Alaeddine Ajaraie.

Fajar didatangkan dari Borneo FC, sedangkan Alaeddine Ajaraie direkrut dari NorthEast United.

Namun, status Fajar dan Alaeddine berbeda. Fajar dikontrak selama 3,5 tahun, sedangkan Alaeddine didatangkan dengan status pinjaman.

“Persija menatap putaran kedua dengan tuntutan untuk tampil lebih matang dan kompetitif,” kata Direktur Persija Mohamad Prapanca di laman resmi Persija, Kamis (22/1).

Prapanca menjelaskan kedatangan Fajar menjadi langkah konkret Persija Jakarta mengejar target yang sudah ditetapkan.

“Kami berharap adaptasinya berjalan cepat sehingga dia bisa segera memberikan kontribusi nyata dan memperkuat Persija untuk meraih juara musim ini,” ujar Prapanca.

TAGS   Persija Jakarta persija juara fajar fathurrahman Alaeddine Ajaraie super league

