JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Persija Jakarta Lepas Gustavo Franca demi Kebaikan Bersama

Persija Jakarta Lepas Gustavo Franca demi Kebaikan Bersama

Selasa, 20 Januari 2026 – 20:00 WIB
Persija Jakarta Lepas Gustavo Franca demi Kebaikan Bersama - JPNN.com Jakarta
Persija Jakarta melepas salah satu pemain asingnya, Gustavo Franca, pada bursa transfer tengah musim Super League 2025/2026. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta melepas salah satu pemain asingnya, Gustavo Franca, pada bursa transfer tengah musim Super League 2025/2026.

Gustavo Franca bermain dalam 13 pertandingan bersama Persija Jakarta pada putaran pertama.

Dia berhasil mencetak masing-masing satu gol dan assist selama 567 menit membela Persija Jakarta.

Baca Juga:

Direktur Persija Mohamad Prapanca pun mengapresiasi kontribusi yang sudah ditunjukkan Franca.

Prapanca menilai Gustavo Franca sudah menunjukkan dedikasi selama bermain bersama Persija Jakarta.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Gustavo Franca atas kontribusi, sikap profesional, dan komitmennya selama membela Persija,” kata Prapanca di laman resmi Persija, Jumat (23/1).

Baca Juga:

Mohamad Prapanca menjelaskan setiap pemain yang datang ke Persija selalu membawa harapan.

“Franca telah berusaha menjawabnya dengan kerja keras,” kata Prapanca.

Persija Jakarta melepas salah satu pemain asingnya, Gustavo Franca, pada bursa transfer tengah musim Super League 2025/2026.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta pemain persija gustavo franca super league direktur persija

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU