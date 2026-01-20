Persija Jakarta Lepas Gustavo Franca demi Kebaikan Bersama

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta melepas salah satu pemain asingnya, Gustavo Franca, pada bursa transfer tengah musim Super League 2025/2026.

Gustavo Franca bermain dalam 13 pertandingan bersama Persija Jakarta pada putaran pertama.

Dia berhasil mencetak masing-masing satu gol dan assist selama 567 menit membela Persija Jakarta.

Direktur Persija Mohamad Prapanca pun mengapresiasi kontribusi yang sudah ditunjukkan Franca.

Prapanca menilai Gustavo Franca sudah menunjukkan dedikasi selama bermain bersama Persija Jakarta.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Gustavo Franca atas kontribusi, sikap profesional, dan komitmennya selama membela Persija,” kata Prapanca di laman resmi Persija, Jumat (23/1).

Mohamad Prapanca menjelaskan setiap pemain yang datang ke Persija selalu membawa harapan.

“Franca telah berusaha menjawabnya dengan kerja keras,” kata Prapanca.