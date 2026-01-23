Persija Jakarta vs Madura United: Wajib Menang Meski 5 Pemain Absen

JPNN.com

Jumat, 23 Januari 2026 – 16:00 WIB
Persija Jakarta akan tampil pincang ketika menjamu Madura United pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta akan tampil pincang ketika menjamu Madura United pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (23/1).

Lima pemain Persija Jakarta tidak akan bisa bermain karena alasan berbeda. Salah satunya ialah Hanif Sjahbandi.

Dia didiagnosis mengalami cedera tulang rawan lutut. Setelah menjalani pemeriksaan medis, Hanif Sjahbandi harus dioperasi.

“Estimasi waktu pemulihannya bisa mencapai sekitar enam bulan,” kata Dokter Persija Muhammad Andeansah sebagaimana dilansir laman resmi klub, Kamis (22/1).

Pemain lain yang akan absen ialah Van Basty Souza. Penggawa asal Brasil itu harus menepi karena mengalami ligamen bahu robek. 

Berbeda dengann Hanif Sjahbandi, Van Basty Souza tidak memerlukan tindakan operasi.

“Dia akan menjalani program rehabilitasi secara intensif dengan estimasi waktu sekitar 3–4 minggu hingga pulih kembali,” ujar Andeansah.

Pemain lain yang tidak bisa membela Persija Jakarta melawan Madura United di Stadion GBK ialah Bruno Tubarao.

