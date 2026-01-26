JPNN.com

Fajar Fathurrahman Kagumi Fasilitas Persija Jakarta, Adaptasi Lancar

Senin, 26 Januari 2026 – 19:00 WIB
Fajar Fathurrahman Kagumi Fasilitas Persija Jakarta, Adaptasi Lancar
Fajar Fathurrahman merasa sangat terkesima dengan fasilitas yang dimiliki Persija Jakarta. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Fajar Fathurrahman merasa sangat terkesima dengan fasilitas yang dimiliki Persija Jakarta.

“Fasilitasnya cukup bagus,” kata Fajar sebagaimana dilansir laman resmi Persija, Kamis (22/1).

Mantan pemain Borneo FC itu menjelaskan semua penggawa Persija menjalani latihan di gym sebelum berlatih.

Menurut Fajar Fathurrahman, latihan itu memberikan kenyamanan kepada para pemain Persija Jakarta.

“Latihan itu sangat membantu pemain merasa lebih nyaman. Ruang gantinya pun bagus,” tutur Fajar. 

Bek kelahiran Manokwari itu juga merasa tidak mempunyai kendala berarti ketika beradaptasi di Persija.

“Adaptasi berjalan lancar. Banyak senyumnya juga di sini,” ucap Fajar.

Fajar Fathurrahman mengatakan situasi di Persija Jakarta tidak jauh berbeda dengan Borneo FC.

