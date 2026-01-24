Awal Menjanjikan, Qarrar Firhand Menang Heat Seri Pembuka WSK Super Master 2026

JPNN.com

Sabtu, 24 Januari 2026 – 09:45 WIB
Pembalap muda Indonesia Qarrar Firhand membuka musim balap 2026 dengan hasil positif pada seri pembuka WSK Super Master Series Round 1. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Pembalap muda Indonesia Qarrar Firhand membuka musim balap 2026 dengan hasil positif pada seri pembuka WSK Super Master Series Round 1 yang digelar di La Conca International Circuit, Italia, Jumat (23/1).

Pada sesi kualifikasi kategori OK Senior, Qarrar mencatatkan waktu 1:00,689 detik. Dia menjadi pembalap tercepat ketiga dari 88 yang turun di kategori tersebut. 

Qarrar juga berhasil mengamankan pole position di grupnya. Memasuki balapan heat, Qarrar mengawali dengan finis di posisi delapan pada Heat 1. 

Meski belum mendapatkan hasil maksimal, dia mampu bangkit dan menunjukkan performa kompetitif pada Heat 2 dengan finis pertama di grupnya.

“Aku senang banget dan bersyukur bisa dapat pole position di group. Semua hard work dan latihan selama winter break terbayar," kata Qarrar.

Qarrar menjelaskan semua pembalap cepat dan waktunya juga ketat.

Dia menganggap hasil kualifikasi dan Heat 2 menjadi modal yang bagus buat balapan selanjutnya.

"Masih ada banyak hal yang bisa aku improve. Namun, buat keseluruhan, ini awal musim yang positif,” ujar Qarrar.

