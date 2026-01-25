Persija Jakarta vs Madura United 2-0: Seharusnya Menang Lebih Banyak
jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta berhasil mengalahkan Madura United dengan skor 2-0 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (23/1).
Persija membuka keunggulan melalui eksekusi penalti Gustavo Almeida ketika laga berjalan 44 menit.
Emaxwell Souza menutup kemenangan Persija Jakarta melalui tendangan penalti pada akhir babak kedua.
Persija Jakarta tampil sangat dominan sepanjang laga. Rizky Ridho dan kawan-kawan mencatatkan penguasaan bola hingga 63 persen.
Para pemain Persija Jakarta juga melepaskan 18 tembakan, lima di antaranya mengarah tepat ke gawang.
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menyampaikan apresiasi kepada para pemainnya.
Dia mengaku puas dengan variasi serangan yang ditunjukkan, terutama pada babak pertama.
“Saya rasa kami memang layak mendapatkan hasil ini. Di babak pertama, saya sangat menyukai penampilan tim,” kata Souza dikutip dari laman resmi Persija.
