Harumkan Indonesia, Nogogeni ITS Team Posisi 2 Shell Eco Marathon Qatar 2026

jakarta.jpnn.com - Nogogeni ITS Team berhasil mengharumkan nama Indonesia pada Shell Eco Marathon Qatar 2026.

Tim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu sukses menempati posisi kedua di Losail International Circuit, Qatar, pada 21–25 Januari 2026.

Shell Eco-marathon 2026 merupakan perlombaan kendaraan hemat energi yang diikuti 82 tim dari berbagai negara.

Kompetisi terbagi ke dalam beberapa sesi, seperti technical inspection sebagai penyaringan kendaraan yang akan berlaga.

Nogogeni ITS Team membawa mobil single-seat berbahan bakar listrik dengan spesifikasi motor 1 kW dan menggunakan baterai Li-Ion.

Kendaraan tersebut berkompetisi pada kategori Urban Concept BE (Battery Electric).

Melalui performa terbaiknya, membukukan best result efisiensi energi sebesar 231 km/kWh sekaligus menegaskan daya saing tim mahasiswa Indonesia di tingkat internasional.

Sebanyak 14 personel diberangkatkan ke Qatar yang terdiri dari divisi teknikal, divisi nonteknikal, serta dosen pembimbing.