Persija Jakarta Kalahkan Madura United, Thales Lira: Kami Kendalikan Permainan

Selasa, 27 Januari 2026 – 17:00 WIB
Bek Persija Jakarta Thales Lira sangat bahagia setelah membantu timnya mengalahkan Madura United dengan skor 2-0 pada lanjutan Super League 2025/2026. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Bek Persija Jakarta Thales Lira sangat bahagia setelah membantu timnya mengalahkan Madura United dengan skor 2-0 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (23/1).

Thales Lira menilai Persija Jakarta memang sangat layak mendapatkan kemenangan saat menjamu Madura United.

“Saya rasa tim kami bermain bagus,” kata Thales Lira sebagaimana dilansir laman resmi Persija, Selasa (27/1).

Thales Lira menilai dirinya dan kawan-kawannya menguasai pertandingan saat melawan Madura United.

“Kami berhasil mengendalikan permainan dan mengatur tempo,” ucap Thales.

Ucapan Thales Lira memang benar. Persija mencatatkan penguasaan bola mencapai 63 persen.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu juga melepaskan 18 upaya tembakan ke arah gawang.

Di sisi lain, Madura United sama sekali gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran sepanjang laga.

