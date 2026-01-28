JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Persija Jakarta Kalahkan Madura United, Dony Tri Pamungkas Makin Matang

Persija Jakarta Kalahkan Madura United, Dony Tri Pamungkas Makin Matang

Rabu, 28 Januari 2026 – 20:00 WIB
Persija Jakarta Kalahkan Madura United, Dony Tri Pamungkas Makin Matang - JPNN.com Jakarta
Dony Tri Pamungkas menunjukkan performa yang sangat impresif ketika Persija Jakarta mengalahkan Madura United dengan skor 2-0 pada lanjutan Super League 2025/2026. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Dony Tri Pamungkas menunjukkan performa yang sangat impresif ketika Persija Jakarta mengalahkan Madura United dengan skor 2-0 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (23/1).

Bek kiri Persija Jakarta itu tampil sangat solid selama 83 menit di atas lapangan. Dony pun dinobatkan sebagai pemain terbaik.

Salah satu keistimewaan Dony Tri Pamungkas saat menghadapi Madura United ialah kecepatannya menutup ruang.

Baca Juga:

Selain itu, pemain kelahiran Boyolali tersebut juga mempunyai kemampuan membaca permainan yang cerdik.

Kepiawaian Dony Tri Pamungkas membuat sejumlah upaya serangan Madura United bisa diredam. 

Kedisiplinan Dony Tri Pamungkas ketika bertahan menjadi salah satu kunci Persija menjaga keseimbangan permainan.

Baca Juga:

Dony Tri Pamungkas juga beberapa kali menciptakan situasi berbahaya di pertahanan lawan melalui pergerakannya dari sisi kiri.

“Alhamdulillah, kami bisa meraih tiga poin. Semua ini berkat kerja keras seluruh elemen tim,” kata Dony Tri Pamungkas sebagaimana dilansir laman resmi Persija, Rabu (28/1).

Dony Tri Pamungkas menunjukkan performa yang sangat impresif ketika Persija Jakarta mengalahkan Madura United dengan skor 2-0 pada lanjutan Super League
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta dony tri pamungkas madura united super league pemain persija

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU