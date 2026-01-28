Persija Jakarta Kalahkan Madura United, Dony Tri Pamungkas Makin Matang

jakarta.jpnn.com - Dony Tri Pamungkas menunjukkan performa yang sangat impresif ketika Persija Jakarta mengalahkan Madura United dengan skor 2-0 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (23/1).

Bek kiri Persija Jakarta itu tampil sangat solid selama 83 menit di atas lapangan. Dony pun dinobatkan sebagai pemain terbaik.

Salah satu keistimewaan Dony Tri Pamungkas saat menghadapi Madura United ialah kecepatannya menutup ruang.

Selain itu, pemain kelahiran Boyolali tersebut juga mempunyai kemampuan membaca permainan yang cerdik.

Kepiawaian Dony Tri Pamungkas membuat sejumlah upaya serangan Madura United bisa diredam.

Kedisiplinan Dony Tri Pamungkas ketika bertahan menjadi salah satu kunci Persija menjaga keseimbangan permainan.

Dony Tri Pamungkas juga beberapa kali menciptakan situasi berbahaya di pertahanan lawan melalui pergerakannya dari sisi kiri.

“Alhamdulillah, kami bisa meraih tiga poin. Semua ini berkat kerja keras seluruh elemen tim,” kata Dony Tri Pamungkas sebagaimana dilansir laman resmi Persija, Rabu (28/1).