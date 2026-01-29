Shayne Pattynama: Persija Jakarta Klub Terbesar di Indonesia

jakarta.jpnn.com - Bek Timnas Indonesia Shayne Pattynama merasa sangat senang setelah bergabung dengan Persija Jakarta.

Shayne Pattynama mengaku sudah siap menghadapi berbagai tantangan bersama Persija Jakarta.

“Saya sangat antusias dengan tantangan baru ini dalam karier saya,” kata Shayne Pattynama sebagaimana dikutip dari laman resmi Persija, Rabu (28/1).

Shayne Pattynama juga merasa sangat bersemangat membela Macan Kemayoran, julukan Persija.

“Bisa bergabung dengan klub sebesar ini adalah sebuah kebanggaan bagi saya,” ujar Shayne Pattynama.

Shayne Pattynama juga memuji nama besar yang selama ini sudah disandang Persija Jakarta.

“Seperti yang sudah saya katakan, Persija adalah klub terbesar di Indonesia,” tutur Shayne Pattynama.

Shayne Pattynama mengaku sudah familier dengan suporter ataupun stadion Persija Jakarta.