JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Shayne Pattynama: Persija Jakarta Klub Terbesar di Indonesia

Shayne Pattynama: Persija Jakarta Klub Terbesar di Indonesia

Kamis, 29 Januari 2026 – 18:00 WIB
Shayne Pattynama: Persija Jakarta Klub Terbesar di Indonesia - JPNN.com Jakarta
Bek Timnas Indonesia Shayne Pattynama merasa sangat senang setelah bergabung dengan Persija Jakarta. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Bek Timnas Indonesia Shayne Pattynama merasa sangat senang setelah bergabung dengan Persija Jakarta.

Shayne Pattynama mengaku sudah siap menghadapi berbagai tantangan bersama Persija Jakarta.

“Saya sangat antusias dengan tantangan baru ini dalam karier saya,” kata Shayne Pattynama sebagaimana dikutip dari laman resmi Persija, Rabu (28/1).

Baca Juga:

Shayne Pattynama juga merasa sangat bersemangat membela Macan Kemayoran, julukan Persija.

“Bisa bergabung dengan klub sebesar ini adalah sebuah kebanggaan bagi saya,” ujar Shayne Pattynama.

Shayne Pattynama juga memuji nama besar yang selama ini sudah disandang Persija Jakarta.

Baca Juga:

“Seperti yang sudah saya katakan, Persija adalah klub terbesar di Indonesia,” tutur Shayne Pattynama.

Shayne Pattynama mengaku sudah familier dengan suporter ataupun stadion Persija Jakarta.

Bek Timnas Indonesia Shayne Pattynama merasa sangat senang setelah bergabung dengan Persija Jakarta.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta shayne pattynama pemain persija timnas indonesia klub terbesar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU