Shayne Pattynama Bangga Gabung Persija Jakarta, Proyek Besar Jadi Pelecut Semangat

jakarta.jpnn.com - Bek Timnas Indonesia Shayne Pattynama tidak membuang kesempatan ketika mendapatkan tawaran bergabung dengan Persija Jakarta.

Shayne Pattynama mengaku sudah mempunyai niat melanjutkan kariernya di Liga Indonesia.

“Ketika Persija menghubungi, saya langsung merasa ini adalah peluang besar,” kata Shayne Pattynama sebagaimana dilansir laman resmi Persija, Kamis (29/1).

Shayne Pattynama pun mengaku sangat senang ketika dihubungi manajemen Persija Jakarta.

“Persija punya proyek besar dan saya tahu ini adalah klub besar,” imbuh Shayne Pattynama.

Shayne Pattynama mengakui proses dirinya bergabung dengan Persija Jakarta berjalan sangat cepat.

Dia mengaku pada awalnya mendengar kabar dirinya diminati Persija Jakarta pada bursa transfer.

“Saya langsung mengatakan bahwa saya sangat tertarik,” ujar Shayne Pattynama.