Pelatih Persija Jakarta: Fajar Fathurrahman dan Alaeddine Ajaraie Pemain Hebat

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza terkesan dengan penampilan dua pemain barunya, Fajar Fathurrahman dan Alaeddine Ajaraie.

Souza menilai Fajar dan Alaeddine Ajaraie menunjukkan performa bagus saat Persija Jakarta mengalahkan Madura United dengan skor 2-0 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (23/1).

Fajar Fathurrahman masuk menggantikan Ilham Rio Fahmi sebagai bek kanan pada menit ke-83.

Sementara itu, Alaeddine Ajaraie menggantikan Witan Sulaeman ketika pertandingan berjalan 70 menit.

Meskipun tidak bermain 90 menit, Fajar dan Alaeddine dianggap sudah menunjukkan penampilan memukau.

“Mereka berdua pemain hebat,” kata Souza sebagaimana dilansir laman resmi persija, Sabtu (31/1).

Souza menyebut Alaeddine Ajaraie masih membutuhkan sedikit waktu untuk meningkatkan kondisi fisik.

“Namun, dia pemain yang sangat cepat, sangat bagus dalam situasi satu lawan satu,” tutur Souza.