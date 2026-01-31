JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Pelatih Persija Jakarta: Fajar Fathurrahman dan Alaeddine Ajaraie Pemain Hebat

Pelatih Persija Jakarta: Fajar Fathurrahman dan Alaeddine Ajaraie Pemain Hebat

Sabtu, 31 Januari 2026 – 18:00 WIB
Pelatih Persija Jakarta: Fajar Fathurrahman dan Alaeddine Ajaraie Pemain Hebat - JPNN.com Jakarta
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza terkesan dengan penampilan dua pemain barunya, Fajar Fathurrahman dan Alaeddine Ajaraie. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza terkesan dengan penampilan dua pemain barunya, Fajar Fathurrahman dan Alaeddine Ajaraie.

Souza menilai Fajar dan Alaeddine Ajaraie menunjukkan performa bagus saat Persija Jakarta mengalahkan Madura United dengan skor 2-0 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (23/1).

Fajar Fathurrahman masuk menggantikan Ilham Rio Fahmi sebagai bek kanan pada menit ke-83.

Baca Juga:

Sementara itu, Alaeddine Ajaraie menggantikan Witan Sulaeman ketika pertandingan berjalan 70 menit.

Meskipun tidak bermain 90 menit, Fajar dan Alaeddine dianggap sudah menunjukkan penampilan memukau.

“Mereka berdua pemain hebat,” kata Souza sebagaimana dilansir laman resmi persija, Sabtu (31/1).

Baca Juga:

Souza menyebut Alaeddine Ajaraie masih membutuhkan sedikit waktu untuk meningkatkan kondisi fisik.

“Namun, dia pemain yang sangat cepat, sangat bagus dalam situasi satu lawan satu,” tutur Souza.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza terkesan dengan penampilan dua pemain barunya, Fajar Fathurrahman dan Alaeddine Ajaraie.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta pelatih persija fajar fathurrahman Alaeddine Ajaraie pemain persija

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU