Pelatih Timnas Indonesia: Persija Jakarta Sangat Fantastis

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman terkesan dengan sambutan dari Persija Jakarta ketika berkunjung ke Persija Training Ground, Bojongsari, Selasa (27/1).

Menurut John Herdman, keterbukaan klub menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang kuat antara timnas dan tim.

“Persija sangat fantastis hari ini,” kata John Herdman sebagaimana dilansir laman resmi Persija, Minggu (1/2).

John Herdman menilai semua elemen Persija Jakarta menunjukkan sikap yang sangat terbuka.

“Mereka membuka pintu mereka, para pelatih mengizinkan kami menonton latihan, dan sangat terbuka terhadap saran,” kata Herdman.

John Herdman mengatakan kedatangannya ke tempat latihan Persija Jakarta bukan sakadar formalitas.

Dia menyebut kunjungannya merupakan bagian upaya membangun komunikasi dan kepercayaan.

“Saya rasa penting untuk membangun hubungan ini,” kata John Herdman.