Kalahkan Persita Tangerang, Strategi Persija Jakarta Gacor

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 2-0 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (30/1).

Gustavo Almeida membuka keunggulan Persija Jakarta ketika pertandingan berjalan 33 menit.

Emaxwell Souza menutup pesta kemenangan tim berjuluk Macan Kemayoran itu pada menit ke-50.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza tidak ragu memberikan apresiasi tinggi kepada para pemainnya.

Menurut pelatih asal Brasil itu, permainan tim besutannya cukup lambat pada babak pertama.

“Persita bermain dengan menempatkan banyak pemain di garis pertahanan terakhir,” kata Souza sebagaimana dilansir laman resmi Persija.

Souza mengatakan anak asuhnya sempat kesulitan menemukan ritme permainan dan memahami cara bermain Persita.

“Namun, kami mampu mencetak gol yang membuat tim sedikit lebih tenang,” kata Mauricio Souza.