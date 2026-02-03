Dilepas ke Arema FC, Rio Fahmi dan Hansamu Yama Terus Dipantau Persija Jakarta

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta melepas dua pemainnya, yakni Rio Fahmi dan Hansamu Yama, pada bursa transfer tengah musim Super League 2025/2026.

Rio Fahmi dan Hansamu Yama sama-sama akan membela Arema FC pada sisa pertandingan musim ini.

Bagi Rio Fahmi, bergabung dengan klub di luar Persija Jakarta akan menjadi pengalaman baru dalam kariernya.

Sejak menjalani debut bersama Persija Jakarta pada Liga 1 2021/2022, Rio Fahmi tidak pernah membela tim lain.

Meskipun dilepas ke Arema FC, Rio Fahmi masih mempunyai kontrak dengan Persija Jakarta sampai 2028.

“Saya akan selalu mendoakan teman-teman di Persija bisa menggapai target menjadi juara,” kata Rio Fahmi sebagaimana dilansir laman Persija.

Sementara itu, Hansamu Yama sudah membela panji Persija Jakarta sejak Liga 1 2022/2023.

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu menjadi bagian penting di lini pertahanan Persija Jakarta.