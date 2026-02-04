Debut di Persija Jakarta, Shayne Pattynama Janji Tingkatkan Kebugaran

jakarta.jpnn.com - Shayne Pattynama menjalani debut yang sempurna bersama Persija Jakarta ketika melawan Persita Tangerang pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Indomilk Arena, Jumat (30/1).

Shayne Pattynama masuk menggantikan Dony Tri Pamungkas ketika pertandingan sudah berjalan 86 menit.

Meski waktu bermainnya terbilang singkat, Shayne bisa memberikan warna baru dalam struktur permainan Persija.

Pemain Timnas Indonesia itu pun merasa senang bisa menjalani debut bersama Persija Jakarta.

“Saya ingin menambah menit bermain dan menunjukkan apa yang saya punya,” kata Shayne Pattynama sebagaimana dilansir laman resmi Persija.

Shayne Pattynama juga mengaku akan berusaha membuat kondisi fisiknya lebih bugar lagi.

Walaupun tidak mendapatkan kesempatan bermain lebih lama, Shayne Pattynama merasa bahagia karena Persija menang.

“Yang terpenting ialah kami meraih kemenangan,” ucap Shayne Pattynama.