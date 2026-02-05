Shayne Pattynama dan Paulo Ricardo Debut, Pelatih Persija Jakarta: Mereka Masuk Tim Solid

jakarta.jpnn.com - Laga Persija Jakarta melawan Persita Tangerang pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Indomilk Arena, Jumat (30/1), menjadi momen berharga bagi Paulo Ricardo.

Bek asal Brasil itu menjalani debut bersama Persija. Dia masuk menggantikan Gustavo Almeida pada menit ke-86.

Paulo Ricardo pun langsung menjadi bek tengah bersama Rizky Ridho dan Thales Lira di Persija Jakarta.

Meskipun hanya sebentar di tengah lapangan, Paulo Ricardo memberikan warna baru bagi Persija.

Paulo Ricardo pun turut berandil membantu Persija Jakarta mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 2-0.

Selain Paulo Ricardo, Shayne Pattynama juga menjalani debut bersama Macan Kemayoran, julukan Persija.

Shayne Pattynama masuk menggantikan Dony Tri Pamungkas ketika pertandingan sudah berjalan 86 menit.

“Kami memasukkan Paulo dan Pattynama pada momen yang kami nilai tepat untuk membantu tim,” kata pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza sebagaimana dilansir laman resmi klub, Rabu (4/2).