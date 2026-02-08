JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Persija Jakarta vs Arema FC: Wajib Menang demi Tempel Persib Bandung

Persija Jakarta vs Arema FC: Wajib Menang demi Tempel Persib Bandung

Minggu, 08 Februari 2026 – 17:00 WIB
Persija Jakarta vs Arema FC: Wajib Menang demi Tempel Persib Bandung - JPNN.com Jakarta
Persija Jakarta berambisi mengalahkan Arema FC pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta berambisi mengalahkan Arema FC pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (8/2).

Kemenangan akan membuat Persija Jakarta tetap menempel Persib Bandung yang saat ini ada di puncak klasemen sementara.

Selain itu, hasil positif melawan Arema FC akan meneruskan tren positif yang sudah didapatkan Macan Kemayoran, julukan Persija.

Baca Juga:

Sebelum menghadapi Arema FC, Persija berhasil mengalahkan Madura United dan Persita Tangerang masing-masing dengan skor 2-0.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menyebut timnya sudah melakukan persiapan maksimal menjelang melawan Arema FC.

“Kami sangat termotivasi dan memahami betapa pentingnya laga besok (hari ini, red),” kata Souza di laman resmi Persija.

Baca Juga:

Mauricio Souza meminta para pemainnya menunjukkan kemampuan terbaik ketika menghadapi Arema FC.

“Saya percaya kami akan tampil maksimal,” kata Souza.

Persija Jakarta berambisi mengalahkan Arema FC pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta arema fc persib bandung pelatih persija persita tangerang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU