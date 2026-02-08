Persija Jakarta vs Arema FC: Wajib Menang demi Tempel Persib Bandung

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta berambisi mengalahkan Arema FC pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (8/2).

Kemenangan akan membuat Persija Jakarta tetap menempel Persib Bandung yang saat ini ada di puncak klasemen sementara.

Selain itu, hasil positif melawan Arema FC akan meneruskan tren positif yang sudah didapatkan Macan Kemayoran, julukan Persija.

Sebelum menghadapi Arema FC, Persija berhasil mengalahkan Madura United dan Persita Tangerang masing-masing dengan skor 2-0.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menyebut timnya sudah melakukan persiapan maksimal menjelang melawan Arema FC.

“Kami sangat termotivasi dan memahami betapa pentingnya laga besok (hari ini, red),” kata Souza di laman resmi Persija.

Mauricio Souza meminta para pemainnya menunjukkan kemampuan terbaik ketika menghadapi Arema FC.

“Saya percaya kami akan tampil maksimal,” kata Souza.