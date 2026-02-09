Mauro Zijlstra: Persija Jakarta Tim Besar, Target Juara

JPNN.com

Senin, 09 Februari 2026 – 21:00 WIB
Penyerang Mauro Zijlstra merasa sangat senang setelah resmi menjadi pemain Persija Jakarta pada Super League 2025/2026. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Penyerang Mauro Zijlstra merasa sangat senang setelah resmi menjadi pemain Persija Jakarta pada Super League 2025/2026.

Mauro Zijlstra mengatakan tidak hanya dirinya yang senang setelah bergabung dengan Persija, tetapi juga keluarganya.

Mantan pemain Volendam itu bertekad melewati semua tantangan dengan tekad kuat selama membela Persija Jakarta.

“Saya sangat siap menyambut tantangan bersama Persija,” kata Mauro Zijlstra dikutip dari laman resmi Persija, Minggu (8/2).

Mauro Zijlstra menyadari nama besar yang selama ini dimiliki Persija Jakarta di sepak bola Indonesia.

“Persija adalah tim besar yang memiliki target juara musim ini,” ucap Mauro Zijlstra.

Sementara itu, Direktur Persija Mohamad Prapanca mengatakan perekrutan Mauro Zijlstra merupakan langkah strategis klub untuk memenuhi target musim ini.

Prapanca menjelaskan perekrutan Mauro Zijlstra juga sejalan dengan target jangka panjang yang diusung Persija Jakarta.

