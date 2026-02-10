Gabung Persija Jakarta, Cyrus Margono Sangat Siap Hadapi Tantangan Besar

jakarta.jpnn.com - Kiper muda Cyrus Margono sangat antusias bergabung dengan Persija Jakarta pada bursa transfer Super League 2025/2026.

Cyrus Margono menganggap bisa membela Persija Jakarta adalah kehormatan besar dalam perjalanan kariernya.

“Sangat senang datang ke Jakarta, bergabung dengan Persija sebagai tim besar di Indonesia,” tutur Cyrus di laman Persija, Minggu (8/2).

Cyrus Margono juga menyadari dirinya mempunyai tantangan besar setelah resmi menjadi pemain Persija Jakarta.

“Tentu siap menjalani tantangan bersama Persija, sangat siap,” ujar Cyrus Margono.

Cyrus Margono juga bertekad mengerahkan kemampuan terbaik untuk membuktikan kualitasnya sebagai pemain baru/

“Saya datang di pertengahan musim. Saya akan lakukan yang terbaik di setiap latihan,” ucap Cyrus.

Sementara itu, Direktur Persija Mohamad Prapanca menyambut kedatangan Cyrus Margono dengan optimisme tinggi.