Jean Mota Yakin Berkembang, Ambisi Besar Bawa Persija Jakarta Juara

jakarta.jpnn.com - Jean Mota memulai babak baru sebagai pemain sepak bola profesional dengan bergabung bersama Persija Jakarta pada Super League 2025/2026.

Pemain asal Brasil itu mendapatkan kontrak hingga Super League musim ini selesai. Namun, dia memiliki opsi perpanjangan di dalam kontrak.

Jean Mota pun mengaku sangat bangga karena bisa membela Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta, pada musim ini.

Gelandang kreatif itu juga merasa sangat antusias menjalani karier barunya sebagai pemain sepak bola profesional.

Mota sudah tidak sabar merasakan atmosfer sepak bola Indonesia yang dikenal memiliki dukungan suporter yang luar biasa.

“Saya siap untuk tantangan ini,” kata Mota dikutip dari laman resmi Persija, Minggu (8/2).

Jean Mota juga mengakui Persija Jakarta merupakan klub yang sangat besar di Liga Indonesia.

“Saya memilih Persija karena ini adalah klub besar, memiliki nama besar, dan klub yang sedang berjuang meraih gelar musim ini,” kata Mota.