Persija Jakarta vs Arema FC 0-2: Kuasai Laga, Tetapi Tidak Berdaya

Senin, 09 Februari 2026 – 14:00 WIB
Persija Jakarta dikalahkan Arema FC dengan skor 0-2 pada lanjutan Super League 205/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta dikalahkan Arema FC dengan skor 0-2 pada lanjutan Super League 205/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (8/2). 

Petaka bagi Persija datang ketika pemain Arema FC Gabriel Costa mencetak dua gol pada menit ke-82 dan 90+11.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah timnya ditekuk Arema FC.

“Saya rasa kami tidak berhasil memanfaatkan ruang-ruang yang ditinggalkan Arema,” kata Souza di laman resmi Persija.

Mauricio Souza mengatakan timnya sebenarnya sudah mengetahui ruang yang harus dieksplorasi saat melawan Arema FC.

“Kami menerima bola di ruang-ruang itu, tetapi pengambilan keputusan dan aspek teknis benar-benar sedikit merugikan tim kami di babak pertama,” kata Souza.

Souza mengaku sudah mengganti posisi Emaxwell Souza dengan Alaeddine Ajaraie pada paruh kedua pertandingan.

Pelatih asal Brasil itu menilai strategi yang dilakukannya bisa membuat Persija Jakarta tampil lebih baik.

