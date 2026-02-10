Persija Jakarta Kalah, Pelatih Sebut Arema FC Hanya Andalkan Serangan Balik

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta gagal mewujudkan ambisi mengalahkan Arema FC pada lanjutan Super League 2025/2026.

Alih-alih menang, Persija Jakarta justru dikalahkan Arema FC dengan skor 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (8/2).

Arema FC mengunci kemenangan melalui dua gol yang dicetak Gabriel Costa pada menit ke-82 dan 90+11.

Kekalahan saat melawan Arema FC membuat para pemain dan pelatih Persija Jakarta dipayungi kekecewaan besar.

Sebab, Persija Jakarta sangat menguasai pertandingan. Persija Jakarta mencatatkan penguasaan bola hingga 72 persen.

Selain itu, Rizky Ridho dan kawan-kawan juga menciptakan banyak peluang, tetapi tidak ada satu pun yang berujung gol.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengatakan timnya menguasai pertandingan sepenuhnya.

“Kami terus berada di area menyerang, mencari gol,” kata Mauricio di laman resmi Persija.