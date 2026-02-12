JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Persija Jakarta Dikalahkan Arema FC, Dony Tri Pamungkas: Kami Harus Bergerak Maju

Kamis, 12 Februari 2026 – 20:00 WIB
Pemain Persija Jakarta Dony Tri Pamungkas kecewa setelah timnya dikalahkan Arema FC dengan skor 0-2 pada lanjutan Super League 205/2026. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Pemain Persija Jakarta Dony Tri Pamungkas kecewa setelah timnya dikalahkan Arema FC dengan skor 0-2 pada lanjutan Super League 205/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (8/2). 

Kekalahan itu sangat menyesakkan karena Persija Jakarta tampil dominan ketika menghadapi Arema FC.

Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta, bisa membukukan penguasaan bola hingga 72 persen.

“Memang bukan hasil yang kami inginkan,” tutur Dony di laman resmi Persija.

Dony Tri Pamungkas menyebut berbagai kelemahan Persija Jakarta ketika melawan Arema FC harus segera dibenahi.

“Kami akan mengevaluasi apa yang perlu dievaluasi dan fokus pada pertandingan selanjutnya,” kata Dony Tri Pamungkas.

Meskipun Persija Jakarta kalah, Dony Tri Pamungkas tetap memberikan apresiasi kepada teman-temannya.

“Semua pemain sudah bekerja keras pada pertandingan hari ini,” ucap Dony Tri Pamungkas.

