Mauro Zijlstra: Persija Jakarta Beri Kepercayaan Besar kepada Saya

Jumat, 13 Februari 2026 – 19:00 WIB
Penyerang Mauro Zijlstra merasa sangat senang setelah resmi menjadi pemain Persija Jakarta pada Super League 2025/2026. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Mauro Zijlstra mempunyai harapan yang sangat besar setelah bergabung dengan Persija Jakarta pada bursa transfer Super League 2025/2026.

Mauro Zijlstra mengaku tertarik dengan proyek jangka panjang yang dimiliki Persija Jakarta.

“Mereka memberi kepercayaan besar kepada saya,” kata Mauro sebagaimana dilansir laman resmi Persija, Jumat (13/2).

Mauro Zijlstra tidak memungkiri dirinya harus menjalani masa adaptasi setelah bergabung dengan Persija.

“Tentu saya harus beradaptasi dahulu dengan kompetisi, pemain, dan pelatih,” ujar Mauro.

Mauro Zijlstra juga mengakui keberadaan Shayne Pattynama menjadi salah satu alasannya merapat ke Persija.

“Seperti yang saya bilang, Shayne yang menghubungi saya dan dia senang saya juga bergabung dengan klub ini. Jadi, hanya Shayne,” kata Mauro.

Mauro Zijlstra mengatakan Persija Jakarta mempunyai peran sangat besar dalam kariernya ke depan.

