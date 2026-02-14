JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Paulo Ricardo Kaget Situasi Persija Jakarta Sangat Menyenangkan

Paulo Ricardo Kaget Situasi Persija Jakarta Sangat Menyenangkan

Sabtu, 14 Februari 2026 – 19:00 WIB
Paulo Ricardo Kaget Situasi Persija Jakarta Sangat Menyenangkan - JPNN.com Jakarta
Bek baru Persija Jakarta Paulo Ricardo mengaku langsung merasa menjadi bagian tim meskipun baru bergabung pada pertengahan musim Super League 2025/2026. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Bek baru Persija Jakarta Paulo Ricardo mengaku langsung merasa menjadi bagian tim meskipun baru bergabung pada pertengahan musim Super League 2025/2026.

Pemain asal Brasil itu merasa adaptasinya dengan penggawa dan pelatih Persija Jakarta berjalan baik.

“Sejujurnya, saya terkejut dengan situasi yang sangat menyenangkan saat pertama kali datang ke sini,” kata Ricardo, dikutip dari laman resmi Persija, Jumat (13/2).

Baca Juga:

Paulo Ricardo mengakui dirinya mempunyai banyak teman asal Brasil, tetapi tidak hanya para pemain Persija.

“Semua pemain lokal juga menerima saya dengan sangat baik,” kata Ricardo.

Paulo Ricardo pun merasa sangat senang karena mendapatkan sambutan baik dari Persija Jakarta.

Baca Juga:

“Semuanya terasa benar-benar positif,” tutur Paulo Ricardo.

Paulo juga mengaku tidak menemui kendala berarti dalam beradaptasi dengan kondisi cuaca di Indonesia. 

Bek baru Persija Jakarta Paulo Ricardo mengaku langsung merasa menjadi bagian tim meskipun baru bergabung pada pertengahan musim Super League 2025/2026.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta pemain persija pelatih persija super league bek persija

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU