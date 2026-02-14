Paulo Ricardo Kaget Situasi Persija Jakarta Sangat Menyenangkan

jakarta.jpnn.com - Bek baru Persija Jakarta Paulo Ricardo mengaku langsung merasa menjadi bagian tim meskipun baru bergabung pada pertengahan musim Super League 2025/2026.

Pemain asal Brasil itu merasa adaptasinya dengan penggawa dan pelatih Persija Jakarta berjalan baik.

“Sejujurnya, saya terkejut dengan situasi yang sangat menyenangkan saat pertama kali datang ke sini,” kata Ricardo, dikutip dari laman resmi Persija, Jumat (13/2).

Paulo Ricardo mengakui dirinya mempunyai banyak teman asal Brasil, tetapi tidak hanya para pemain Persija.

“Semua pemain lokal juga menerima saya dengan sangat baik,” kata Ricardo.

Paulo Ricardo pun merasa sangat senang karena mendapatkan sambutan baik dari Persija Jakarta.

“Semuanya terasa benar-benar positif,” tutur Paulo Ricardo.

Paulo juga mengaku tidak menemui kendala berarti dalam beradaptasi dengan kondisi cuaca di Indonesia.