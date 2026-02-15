Merasa Mirip Lewandowski, Mauro Zijlstra: Saya Cepat dan Kuat

jakarta.jpnn.com - Penyerang Timnas Indonesia Mauro Zijlstra sangat senang setelah resmi menjadi pemain Persija Jakarta.

Mauro Zijlstra pun berjanji memberikan kemampuan terbaik meskipun baru bergabung pada pertengahan Super League 2025/2026.

Dia merasa mempunyai kemampuan yang akan sangat berguna bagi Persija Jakarta.

“Saya penyerang murni yang bisa melakukan pergerakan menembus pertahanan lawan, tetapi juga kuat dalam penguasaan bola,” kata Mauro Zijlstra dikutip dari laman resmi Persija, Sabtu (14/2).

Mauro Zijlstra merasa kemampuan individunya lengkap sehingga bisa menjadi andalan Persija Jakarta.

“Saya melihat diri saya sebagai penyerang yang komplet, cepat, kuat, dan juga mencetak gol,” kata Mauro Zijlstra.

Mauro Zijlstra juga merasa memiliki kekuatan utama yang menjadi modalnya untuk bersaing di Persija.

“Pergerakan menembus pertahanan dan mencetak gol. Saya selalu berada di depan gawang. Ketika winger menyerang, saya selalu siap untuk mencetak gol,” ucap Mauro Zijlstra.