Persija Jakarta Kalahkan Bali United, Ambisi Juara Masih Terjaga

Senin, 16 Februari 2026 – 20:00 WIB
Persija Jakarta berhasil mengalahkan Bali United dengan skor 1-0 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/2). Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta berhasil mengalahkan Bali United dengan skor 1-0 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/2).

Gustavo Almeida menjadi bintang kemenangan Persija Jakarta setelah mencetak gol pada menit kedelapan.

Kemenangan itu sangat penting bagi Persija Jakarta. Sebab, Persija berhasil mematahkan kutukan di kandang Bali United.

Dalam empat pertandingan terakhir, Persija Jakarta sangat kesulitan mendapatkan kemenangan di Bali.

Selain itu, kemenangan melawan Bali United juga membuat Persija Jakarta masih menjaga asa menjadi juara Super League.

Saat ini Persija Jakarta masih bersaing ketat dengan Persib Bandung dan Borneo FC di klasemen sementara Super League.

“Yang paling penting dengan kemenangan ini kami tetap berada dekat dengan posisi teratas,” kata Asisten Pelatih Persija Ricky Nelson dikutip dari laman resmi klub.

Ricky Nelson mengatakan semua elemen Persija Jakarta tidak mau melihat hasil yang didapatkan pada pertandingan sebelumnya ketika melawan Bali United.

