Kalahkan Bali United, Persija Jakarta Akhiri Kutukan 4 Laga

Selasa, 17 Februari 2026 – 21:00 WIB
Para pemain Persija Jakarta pulang dari kandang Bali United dengan senyum yang sangat lebar. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Para pemain Persija Jakarta pulang dari kandang Bali United dengan senyum yang sangat lebar.

Sebab, Persija sukses mengalahkan Bali United dengan skor 1-0 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/2).

Gol semata wayang Persija Jakarta dicetak Gustavo Almeida ketika pertandingan berjalan delapan menit.

Asisten Pelatih Persija Ricky Nelson mengatakan kemenangan melawan Bali United sangat berarti bagi timnya.

Sebab, Persija Jakarta sangat sulit mendapatkan kemenangan dalam empat laga terakhir di kandang Bali United.

“Dengan kemenangan ini, kami tidak ingin melihat sejarah sebelumnya,” kata Ricky Nelson dikutip dari laman resmi klub.

Kemenangan melawan Bali United juga membuat Persija Jakarta terus menempel Persib Bandung dan Borneo FC di klasemen sementara Super League.

Persija Jakarta saat ini masih berada di posisi ketiga setelah mengumpulkan 44 angka dari 21 pertandingan.

