Persija Jakarta Kalahkan Bali United, 100 Menit Sangat Melelahkan

Rabu, 18 Februari 2026 – 19:00 WIB
Persija Jakarta Kalahkan Bali United, 100 Menit Sangat Melelahkan
Asisten Pelatih Persija Ricky Nelson mengapresiasi para pemainnya yang berhasil mengalahkan Bali United pada lanjutan Super League 2025/2026. Foto: Persija

Asisten Pelatih Persija Ricky Nelson mengapresiasi para pemainnya yang berhasil mengalahkan Bali United pada lanjutan Super League 2025/2026.

Persija Jakarta sukses mengandaskan perlawanan Bali United dengan skor 1-0 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/2).

Gustavo Almeida keluar sebagai pahlawan setelah mencetak gol kemenangan Persija Jakarta setelah pada menit kedelapan.

Baca Juga:

Ricky Nelson pun memuji semangat dan daya juang yang ditunjukkan para pemain Persija Jakarta sepanjang laga.

“Lewat doa dan kerja keras seluruh pemain, kami berjuang lebih dari 100 menit,” kata Nelson dikutip dari laman resmi Persija.

Ricky Nelson mengakui perjuangan para pemain Persija Jakarta ketika mengalahkan Bali United tidak mudah.

Baca Juga:

“Seperti yang sudah kami perkirakan sejak awal, ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena Bali United memainkan permainan dengan banyak transisi,” ujar Nelson.

Menurut Ricky Nelson, para pemain Persija Jakarta sudah mengantisipasi gaya bermain Bali United.

Asisten Pelatih Persija Ricky Nelson mengapresiasi para pemainnya yang berhasil mengalahkan Bali United pada lanjutan Super League 2025/2026.
