Persija Jakarta Kembali Menang, Kekalahan Jadi Cambuk Pemain

jakarta.jpnn.com - Striker Persija Jakarta Emaxwell Souza merasa senang karena timnya bisa mengalahkan Bali United dengan skor 1-0 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta , Gianyar (15/2).

Emaxwell Souza menyebut kemenangan itu tidak terlepas dari respons positif teman-temannya setelah dikalahkan Arema FC pada pekan sebelumnya.

Setelah kalah melawan Arema FC, para pemain Persija Jakarta berlatih dengan intensitas dan determinasi lebih tinggi.

Tujuannya ialah memantapkan kekompakan serta memperbaiki performa tim menjelang melawan Bali United. Usaha para pemain Persija pun berbuah manis.

“Pertama-tama saya memuji Tuhan atas kemenangan ini. Kami tahu tidak mudah bermain melawan Bali di sini,” kata Emaxwell Souza di laman resmi Persija.

Pemain asal Brasil itu mengakui dirinya dan kawan-kawannya menjalani persiapan yang luar biasa selama sepekan setelah kekalahan melawan Arema FC.

“Kami datang dengan satu misi, membawa pulang tiga poin yang sebelumnya gagal kami amankan di kandang sendiri,” ujar Maxwell.

Emaxwell Souza menepis anggapan yang menyebut performa Persija Jakarta menurun pada babak kedua saat melawan Bali United.