JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Persija Jakarta Kembali Menang, Kekalahan Jadi Cambuk Pemain

Persija Jakarta Kembali Menang, Kekalahan Jadi Cambuk Pemain

Kamis, 19 Februari 2026 – 19:00 WIB
Persija Jakarta Kembali Menang, Kekalahan Jadi Cambuk Pemain - JPNN.com Jakarta
Striker Persija Jakarta Emaxwell Souza merasa senang karena timnya bisa mengalahkan Bali United. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Striker Persija Jakarta Emaxwell Souza merasa senang karena timnya bisa mengalahkan Bali United dengan skor 1-0 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta , Gianyar (15/2).

Emaxwell Souza menyebut kemenangan itu tidak terlepas dari respons positif teman-temannya setelah dikalahkan Arema FC pada pekan sebelumnya.

Setelah kalah melawan Arema FC, para pemain Persija Jakarta berlatih dengan intensitas dan determinasi lebih tinggi.

Baca Juga:

Tujuannya ialah memantapkan kekompakan serta memperbaiki performa tim menjelang melawan Bali United. Usaha para pemain Persija pun berbuah manis.

“Pertama-tama saya memuji Tuhan atas kemenangan ini. Kami tahu tidak mudah bermain melawan Bali di sini,” kata Emaxwell Souza di laman resmi Persija.

Pemain asal Brasil itu mengakui dirinya dan kawan-kawannya menjalani persiapan yang luar biasa selama sepekan setelah kekalahan melawan Arema FC.

Baca Juga:

“Kami datang dengan satu misi, membawa pulang tiga poin yang sebelumnya gagal kami amankan di kandang sendiri,” ujar Maxwell.

Emaxwell Souza menepis anggapan yang menyebut performa Persija Jakarta menurun pada babak kedua saat melawan Bali United.

Striker Persija Jakarta Emaxwell Souza merasa senang karena timnya bisa mengalahkan Bali United
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta pemain persija emaxwell souza bali united arema fc

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU