Persija Jakarta Menang: Jordi Amat Jago sebagai Bek, Gacor di Tengah

jakarta.jpnn.com - Bek Persija Jakarta Jordi Amat sangat senang karena menjadi pemain terbaik saat melawan Bali United pada lanjutan Super League 2025/2026.

Selain menjadi man of the match, Jordi Amat juga sukses membantu Persija mengalahkan Bali United dengan skor 1-0 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar (15/2).

Gelar yang didapatkan Jordi Amat saat Persija Jakarta menghadapi Bali United sangat spesial.

Sebab, pemain Timnas Indonesia itu tidak bermain di posisi idealnya sebagai bek, melainkan menjadi gelandang.

Meskipun bermain di lini tengah, Jordi Amat menjelma menjadi sosok sentral dalam permainan Persija Jakarta.

Bek 32 tahun itu berhasil menjaga kesolidan pertahanan sekaligus menjadi motor serangan yang berujung kemenangan.

Jordi Amat juga tidak menyangka akan menjadi pemain terbaik saat Persija Jakarta menghadapi Bali United.

Menurut Jordi Amat, semua pemain Persija Jakarta tampil sangat bagus ketika melawan tuan rumah.