Malut United vs Persija Jakarta: Persiapan Mepet, Wajib Menang

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta bertekad mengalahkan Malut United pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Kie Raha, Ternate, Selasa (24/2) pukul 19.00 WIB.

“Kami sudah bersiap,” kata Pelatih Persija Mauricio Souza sebagaimana dilansir laman resmi klub.

Pelatih asal Brasil itu memastikan persiapan Persija Jakarta berjalan lancar.

Mauricio Souza tidak memungkiri para pemain Persija Jakarta hanya mempunyai persiapan yang minimalis.

Sebab, Persija Jakarta sebelumnya harus menghadapi PSM Makassar pada 20 Februari 2026.

“Kami tidak punya banyak waktu untuk persiapan,” kata Mauricio Souza.

Mauricio Souza mengingatkan para pemainnya bahwa mereka sudah berkumpul bersama dalam waktu cukup lama.

Oleh karena itu, dia menganggap Persija Jakarta tidak membutuhkan waktu lama untuk persiapan. “Kami sangat termotivasi dan siap menampilkan pertandingan yang bagus,” kata Mauricio Souza. (jos/jpnn)