Malut United vs Persija Jakarta: Awas, Jangan Menyepelekan

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza meminta para pemainnya tidak meremehkan Malut United.

Persija akan melawan Malut United pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Kie Raha, Ternate, Selasa (24/2) pukul 19.00 WIB.

Mauricio Souza mengaku sangat mengetahui kualitas para pemain Malut United.

Dengan koleksi 44 gol, Malut United menjadi tim tersubur pada Super League musim ini.

Rekor kandang mereka pun mengesankan. Dalam lima laga kandang terakhir, mereka mencetak 18 gol.

Malut United juga meraih empat kemenangan dan hanya sekali menelan kekalahan.

Namun, Persija Jakarta datang ke kendang Malut United bukan tanpa keyakinan.

Mauricio Souza menegaskan Jordi Amat dan kawan-kawan akan tetap memegang identitas permainan tim.