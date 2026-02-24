Malut United vs Persija Jakarta: Jordi Amat Janji Bawa Pulang Kemenangan

jakarta.jpnn.com - Bek Persija Jakarta Jordi Amat mengaku siap tempur menghadapi Malut United pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Kie Raha, Ternate, Selasa (24/2) pukul 19.00 WIB.

Jordi Amat menjelaskan dirinya dan kawan-kawannya menargetkan kemenangan di kendang Malut United.

Kemenangan saat melawan Malut United akan membantu Persija Jakarta menjaga asa menjadi juara Super League.

Apalagi, Borneo FC yang menjadi pesaing Persija Jakarta baru saja menelan kekalahan pada 22 Februari 2026.

Situasi itu membuka peluang besar bagi Persija untuk memangkas jarak dan memperkuat posisi.

“Itu adalah pertandingan besar dan sangat penting bagi kami. Kami datang ke sini untuk menang,” kata Jordi Amat di laman resmi Persija.

Persija Jakarta akan menjadikan kekalahan Borneo FC sebagai pelecut untuk menumbangkan Malut United.

“Kami harus bekerja keras,” ujar Jordi Amat.