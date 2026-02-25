Bela Persija Jakarta saat Ramadan, Alaaeddine Ajaraie: Lebih Menantang

JPNN.com

Rabu, 25 Februari 2026 – 22:00 WIB
Penyerang Persija Jakarta Alaaeddine Ajaraie mengungkap pengalamannya bermain saat Ramadan 2026. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Penyerang Persija Jakarta Alaaeddine Ajaraie mengungkap pengalamannya bermain saat Ramadan 2026.

“Saya pikir itu hal yang normal bagi saya karena saya seorang muslim,” kata Alaaeddine Ajaraie di laman resmi Persija, Senin (23/2).

Pemain asal Maroko itu mengatakan bermain saat Ramadan bukan sesuatu yang baru bagi dirinya.

“Saya sudah bermain dalam banyak pertandingan di bulan Ramadan,” ujar Alaaeddine Ajaraie.

Alaaeddine Ajaraie bahkan menganggap bermain sepak bola saat Ramadan sebagai hal yang menantang.

“Menurut saya, itu lebih menantang dibanding pertandingan malam karena biasanya saya bermain sore hari menjelang Magrib,” ujar Alaaeddine Ajaraie.

Alaaeddine Ajaraie mengatakan bermain pada saat kondisi berpuasa adalah hal biasa.

“Saya percaya Allah memberi kami kekuatan lebih di bulan Ramadan,” kata Alaaeddine Ajaraie.

