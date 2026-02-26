Malut United vs Persija Jakarta 2-3, Mauricio Souza Akui Pertandingan Sulit

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza sangat senang karena timnya berhasil mengalahkan Malut United pada lanjutan Super League 2025/2026.

Persija Jakarta sukses menumbangkan tuan rumah dengan skor 3-2 di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Selasa (24/2).

Mauricio Souza menyebut kemenangan di kandang Malut United sebagai hal yang sangat penting.

Meskipun demikian, Mauricio Souza tidak memungkiri kemenangan Persija tidak didapatkan dengan mudah.

“Pertandingan cukup sulit,” kata Souza dikutip dari Antara.

Menurut Souza, situasi pertandingan memang berbeda karena laga digelar di kandang Malut United.

“Malut sangat kuat, apalagi dengan dukungan suporter mereka,” kata Souza.

Dia menjelaskan Persija Jakarta mampu mengendalikan permainan pada babak pertama. Namun, memasuki babak kedua, situasi berubah setelah Malut United berhasil mencetak gol dan meningkatkan tekanan.