JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Malut United vs Persija Jakarta 2-3, Mauricio Souza Akui Pertandingan Sulit

Malut United vs Persija Jakarta 2-3, Mauricio Souza Akui Pertandingan Sulit

Kamis, 26 Februari 2026 – 04:00 WIB
Malut United vs Persija Jakarta 2-3, Mauricio Souza Akui Pertandingan Sulit - JPNN.com Jakarta
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza bersama pemain Persija, Andritany dalam konferensi pers usai laga yang berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Selasa (24/2/2026). Foto: Antara/Abdul Fatah

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza sangat senang karena timnya berhasil mengalahkan Malut United pada lanjutan Super League 2025/2026.

Persija Jakarta sukses menumbangkan tuan rumah dengan skor 3-2 di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Selasa (24/2).

Mauricio Souza menyebut kemenangan di kandang Malut United sebagai hal yang sangat penting.

Baca Juga:

Meskipun demikian, Mauricio Souza tidak memungkiri kemenangan Persija tidak didapatkan dengan mudah.

“Pertandingan cukup sulit,” kata Souza dikutip dari Antara.

Menurut Souza, situasi pertandingan memang berbeda karena laga digelar di kandang Malut United.

Baca Juga:

“Malut sangat kuat, apalagi dengan dukungan suporter mereka,” kata Souza.

Dia menjelaskan Persija Jakarta mampu mengendalikan permainan pada babak pertama. Namun, memasuki babak kedua, situasi berubah setelah Malut United berhasil mencetak gol dan meningkatkan tekanan.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza sangat senang karena timnya berhasil mengalahkan Malut United pada lanjutan Super League 2025/2026.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta malut united pelatih persija mauricio souza super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU