Persija Jakarta Menang, Andritany Ardhiyasa Hargai Suporter Malut United

Jumat, 27 Februari 2026 – 23:00 WIB
Persija Jakarta Menang, Andritany Ardhiyasa Hargai Suporter Malut United
Kiper Persija Jakarta Andritany Ardhiyasa. Foto: Yulius Satria Wijaya/Antara

jakarta.jpnn.com - Kiper Persija Jakarta Andritany Ardhiyasa menilai kemenangan timnya saat melawan Malut United dengan skor 3-2 tidak didapatkan dengan mudah.

Menurut dia, para pemain Persija Jakarta bekerja keras dalam laga lanjutan Super League 2025/206 di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Selasa (23/2).

“Babak kedua sangat ketat. Kami harus bekerja keras bersama-sama,” kata Andritany Ardhiyasa.

Mantan kipper Timnas Indonesia itu pun mengapresiasi kerja sama pemain dan semua elemen Persija.

“Berkat seluruh pemain dan staf, kami bisa mempertahankan keunggulan,” kata Andritany.

Andritany Ardhiyasa juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para supporter Malut United.

“Suporter Malut sangat welcome,” kata Andritany Ardhiyasa.

Menurut Andritany Ardhiyasa, para supoter tuan rumah bersikap sportif meskipun Malut United kalah.

Kiper Persija Jakarta Andritany Ardhiyasa menilai kemenangan timnya saat melawan Malut United dengan skor 3-2 tidak didapatkan dengan mudah
