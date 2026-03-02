JPNN.com

Stadion Kalimantan Timur Belum Siap, PSSI Geser Piala AFF U-17 2026 ke Jawa Timur

Senin, 02 Maret 2026 – 22:00 WIB
Sekjen PSSI, Yunus Nusi saat menjelaskan terkait tuan rumah Piala AFF U-17 tahun 2026, di KONI Kaltim. Foto: ANTARA/ Arumanto

jakarta.jpnn.com - PSSI menetapkan Jawa Timur sebagai tuan rumah Piala AFF U-17 2026 pada akhir April 2026.

Keputusan itu diambil karena fasilitas stadion di Kalimantan Timur belum siap untuk menggelar Piala AFF U-17 2026.

Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan pertandingan Piala AFF U-17 2026 akan dipusatkan di dua stadion utama di Jawa Timur.

"Pertandingan akan difokuskan di Stadion Gelora Joko Samudera (Gresik) dan Stadion Gelora Delta (Sidoarjo)," ujar Yunus Nusi, Minggu (1/3).

Yunus Nusi menjelaskan fasilitas stadion di Kalimantan Timur belum memenuhi standar internasional yang ditetapkan AFC dan AFF.

Kendala utama yang ditemukan ialah terkait sistem pencahayaan.

"Khusus di Stadion Segiri, daya lampu stadion hanya sekitar 900 lux,” kata Yunus Nusi.

Menurut Yunus Nusi, daya lampu di Stadion Segiri tidak sesuai standar internasional.

