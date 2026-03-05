JPNN.com

Kamis, 05 Maret 2026 – 22:20 WIB
Gandeng VIDA, Persija Jakarta Ciptakan Sejarah Besar di Liga Indonesia - JPNN.com Jakarta
Penandatanganan kerja sama antara Persija Jakarta dan VIDA di Kantor Persija, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026). Foto: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta bekerja sama dengan VIDA untuk mendigitalisasi proses administrasi dan penandatanganan dokumen klub.

Selama ini VIDA dikenal sebagai penyedia solusi digital identity dan fraud prevention di Indonesia.

Kerja sama dengan VIDA merupakan langkah penting bagi Persija Jakarta untuk membangun transformasi digital.

Persija pun menjadi klub sepak bola pertama di Indonesia yang mengimplementasikan tanda tangan elektronik tersertifikasi dari VIDA dalam sistem administrasinya.

“Persija ingin terus bertumbuh dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” kata Direktur Persija Mohamad Prapanca, Kamis (5/3).

Prapanca mengatakan kerja sama dengan VIDA adalah langkah konkret untuk memberikan proses administrasi yang lebih efektif dan aman.

“Selain itu, juga memperkuat tata kelola klub secara berkelanjutan,” ujar Prapanca.

Dengan kerja sama antara Persija dan VIDA, penandatanganan berlangsung dalam sistem yang terpusat dan terverifikasi.

