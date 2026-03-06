Timnas U-20 Indonesia Selaraskan Filosofi dengan Senior

jakarta.jpnn.com - Pelatih Tim Nasional Indonesia U-20 Nova Arianto akan menyelaraskan filosofi tim asuhannya dengan timnas senior saat menjalani pemusatan latihan di Stadion Gelora 10 November Surabaya.

“Tujuan kami TC pertama ini ialah bagaimana sekarang timnas U-20 linear dengan timnas senior,” kata Nova, Kamis (5/2).

Nova Arianto juga sudah mematok fokus yang akan diterapkan kepada anak asuhnya.

“Fokus kami dalam minggu ini ialah bagaimana kami menyeragamkan secara game plan atau secara filosofi yang akan dibuat di timnas senior,” ujar Nova.

Dia menjelaskan latihan perdana tersebut digelar sebagai persiapan menghadapi Kejuaraan ASEAN U-19 2026 (Piala AFF U-19) pada 11-14 Juni 2026.

Selain itu, Timnas Indonesia akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U-20 2027 pada 29 Agustus hingga 6 September.

Nova menjelaskan program yang akan dijalankan menitikberatkan pada keseragaman pola menyerang dan bertahan.

Menurut dia, hal seperti yang diterapkan timnas senior di bawah arahan John Herdman.