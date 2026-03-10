Bermental Juara, Qarrar Firhand Tembus 10 Besar di South Garda Karting Italia

jakarta.jpnn.com - Pembalap muda berbakat Indonesia Qarrar Firhand kembali menunjukkan performa luar biasa pada seri penutup WSK Super Master Series R4 di Sirkuit South Garda Karting, Italia, Minggu sore (8/3).

Bertarung melawan puluhan talenta terbaik dunia pada kategori OK, Qarrar sukses melakukan pengejaran yang dramatis hingga mengamankan posisi sepuluh besar.

Perjalanan Qarrar pada seri ini menjadi bukti nyata ketangguhannya di lintasan balap paling kompetitif di Eropa.

Dia harus menghadapi 75 pembalap dari berbagai negara. Qarrar mencatatkan waktu 46,245 detik dengan kecepatan puncak mencapai 106,4 km per jam.

Setelah melalui persaingan sengit di sesi Heats, Qarrar menempati peringkat ke-18 dengan total 55 poin.

Tampil sangat agresif pada babak Pra-Final B, Qarrar memelesat dan berhasil finis di posisi ke-4.

Pada balapan final sepanjang 17 putaran, Qarrar membuktikan kapasitasnya untuk tetap tenang di bawah tekanan tinggi.

Meski harus memulai dari posisi yang sulit di tengah kepungan pembalap tangguh dunia, dia terus merayap naik.