Persija Jakarta Kantongi Pemain Asing yang Dibuang

Rabu, 11 Maret 2026 – 20:00 WIB
Direktur Persija Jakarta Mohamad Prapanca (dua dari kiri) dan Direktur Olahraga Persija Jakarta Bambang Pamungkas (dua dari kanan) dalam acara Ngopi Bareng Persija di Kantor Persija, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2026). Foto: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta sudah mengantongi nama pemain asing yang akan dipertahankan pada Super League 2026/2027.

Direktur Olahraga Persija Bambang Pamungkas mengatakan pihaknya juga sudah mempunyai nama pemain asing yang tidak akan dipertahankan.

"Opsinya seperti apa, sudah kami diskusikan," kata Bambang Pamungkas, Selasa (10/3).

Meskipun demikian, Bambang Pamungkas tidak mau berbicara lebih detail.

Legenda Timnas Indonesia itu mengatakan manajemen Persija Jakarta akan mematangkan rencana.

"Kami akan coba matangkan setelah Lebaran ini," ucap Bambang.

Pada putaran kedua ini, Persija sedikit merombak susunan pemain asingnya.

Persija Jakarta melepas Gustavo Franca ke Arema FC dan Alan Cardoso ke Bhayangkara. 

