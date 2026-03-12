PSSI Sebut VAR Tingkatkan Keputusan Tepat Wasit Jadi 90 Persen

jakarta.jpnn.com - PSSI menilai video assistant referee (VAR) meningkatkan keakuratan wasit ketika mengambil keputusan pada Super League 2025/2026.

Komite Wasit PSSI menyebut keputusan tepat yang dikeluarkan pengadil meningkat menjadi 90 persen.

"Kinerja wasit di Super League meningkat berdasarkan data dan ini tidak ada manipulasi," kata Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa, Selasa (10/3).

Dia menjelaskan jumlah insiden penting yang mengubah jalannya pertandingan hingga pekan ke-23 kompetisi Super League 2025/2026 sebanyak 239.

Total keputusan wasit yang tepat dari insiden tersebut sebanyak 215 atau mencapai 90 persen. Secara persentase, jumlah tersebut naik dua persen jika dibandingkan periode yang sama pada kompetisi 2024/2025.

Saat itu jumlah keputusan tepat sebanyak 161 atau 80 persen dari total 183 insiden.

Sementara itu, keputusan wasit yang salah pada Super League selama 23 pekan sebanyak 24 atau 10 persen.

Angka itu meningkat secara jumlah, tetapi menurun dari sisi persentase jika dibandingkan musim sebelumnya yang sebanyak 22 keputusan atau 12 persen.