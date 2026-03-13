Nova Arianto Senang Perkembangan Pemain Timnas U-20 Indonesia

Jumat, 13 Maret 2026 – 22:45 WIB
Sejumlah pemain Timnas Indonesia U-20 melakukan latihan tim di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (13/3/2026). Foto: ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin

jakarta.jpnn.com - Pelatih Tim Nasional (Timnas) U-20 Indonesia Nova Arianto merasa puas terhadap perkembangan para pemainnya selama menjalani menjalani pemusatan latihan (TC) di Surabaya.

Nova Arianto juga memuji semangat para pemain dalam TC selama dua pekan terakhir.

“Pemain sangat bekerja keras selama latihan,” kata Nova Arianto, Jumat (13/3).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu menilai para pemainnya memahami strategi permainan.

“Pemain berusaha memahami game plan yang kami siapkan,” kata Nova Arianto.

Dia menjelaskan dalam dua pekan terakhir tim pelatih fokus menyamakan pola permainan tim U-20 dengan konsep permainan timnas senior.

Hal itu dilakukan agar ada kesinambungan dalam sistem permainan.

Menurut Nova, para pemain merespons baik program latihan tersebut.

